ريال مدريد: خمسة لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر
اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الثلاثاء، عن قائمة تضم 5 لاعبين مرشحين لحصد جائزة لاعب شهر أيلول الماضي.
وقال النادي الملكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الملكي، هم كالتالي:
"تيبو كورتوا - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إدواردو كامافينجا - ماركو أسينسيو".
وحقق الجائزة في شهر آب الماضي، اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وسجل فينيسيوس الذي يتواجد ضمن القائمة للشهر الثاني على التوالي، 5 أهداف في الليجا حتى الآن.
ويتصدر كريم بنزيما، جدول ترتيب الهدافين في الليجا هذا الموسم برصيد 9 أهداف.
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