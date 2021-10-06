بشأن مستقبله.. والدة "مبابي" تقلب الموازين بتصريح جديد

وكان مبابي صرح بأنه طلب الرحيل عن سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.وقالت العماري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "بقاء مبابي مع سان جيرمان لموسم آخر؟ نجري محادثات مع باريس الآن، وهي تسير على ما يرام، حيث إنني تحدثت مع ليوناردو يوم الاثنين".وأضافت: "هل سنصل إلى نتيجة؟ هناك شيء واحد مؤكد. إن كيليان سيبذل قصارى جهده حتى النهاية للفوز بدوري أبطال أوروبا".واختتمت: "يجب أن يشعر كيليان بالرضا. إذا كان غير سعيد، فإنه قادر على إخبارك بأنه سيوقف مسيرته الاحترافية، وهو يقول لنا ذلك كثيرا، في الواقع (تبتسم)، مع كيليان يمكن أن يتغير كل شيء من يوم إلى آخر".