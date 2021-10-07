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كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخبنا الوطني ضد لبنان اليوم

رياضة

2021-10-07 | 05:54
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخبنا الوطني ضد لبنان اليوم
4,679 مشاهدة

يخوض منتخبنا الوطني مواجهة ضد ضيفه منتخب لبنان في افتتاح الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

موعد المباراة
تقام مباراة العراق ضد لبنان على ملعب (خليفة الدولي) في العاصمة القطرية الدوحة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت العراق ولبنان.
 
ترتيب المجموعة
يتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاق الجولة الثالثة برصيد 6 نقاط بعدما حقق انتصارين.
ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفه منتخب الإمارات برصيد نقطتين ثم حصد منتخب سوريا وأيضا العراق ولبنان نقطة وحيدة من أول جولتين.
 
ويقضي نظام التصفيات بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين بالمرحلة الأخيرة بالتصفيات على أن يلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث في جولة فاصلة لتحديد ممثل آسيا في مباراة فاصلة ضد صاحب المركز الخامس بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية.
 
يدخل المنتخب الوطني مواجهة قوية ومتكافئة ضد لبنان ويبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الفوز الأول.
 
وتحدث المدرب الهولندي ديك أدفوكات المدير الفني للمنتخب الوطني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن جميع المباريات ليست سهلة وهي في غاية الصعوبة، موضحا أنه صاحب القرار في اختيار أي لاعب.
 
ويفتقد المنتخب خدمات مهند علي وسعد ناطق وضرغام إسماعيل وريبين سولاقا بسبب الإصابات وأحمد إبراهيم للإيقاف بجانب وجود شكوك حول لحاق علي عدنان وبشار رسن.
 
ويعتمد أدفوكات على تشكيلة تضم حارس المرمى فهد طالب وأمامه رباعي خط الدفاع علي فائز وميثم جبار وعلاء مهاوي وأحمد إسماعيل أو علي عدنان.
 
ويقود خط الوسط أمير العماري وأمجد عطوان وعلى الأطراف محمد قاسم وبشار رسن وصانع الألعاب إبراهيم بايش مع المهاجم أيمن حسين.
 
وقال مصطفى كريم مهاجم منتخب العراق الأسبق، إن المواجهة ضد لبنان لا تقبل القسمة على اثنين ولا يستطيع أحد التكهن بنتيجتها لأن المستويات تبدو متقاربة.
 
وأوضح أن المنتخب العراقي يعاني أزمة ثقة وعدم استغلال الفرص التي سنحت له في المباريات الماضية"، مؤكدا أن "المنتخب اللبناني ليس لقمة سائغة بل أحد أفضل المنتخبات التي تلعب في التصفيات الآسيوية".
 
في المقابل، يأمل منتخب لبنان _أيضا_ تحقيق الفوز الأول في مرحلة المجموعات وهو ما أكده المدرب التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني للمنتخب اللبناني في المؤتمر الصحفي أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين.
 
وأوضح أن المرحلة الحالية ليست سهلة ومليئة بالصعوبات ويجب أن يتحلى اللاعبون بالروح القتالية من أجل حصد الفوز الأول في مشوار المجموعة.
 
ويقود التشكيلة الأقرب لمنتخب لبنان الحارس مصطفى مطر وأمامه ثلاثي خط الدفاع جوان العمري وقاسم الزين وألكسندر ميشيل بينما يقود خط الوسط وليد شور ومحمد حيدر وجورج ملكي وعلى الأطراف سوني سعد وعباس عاصي مع ثنائي الهجوم حسن معتوق ومحمد قدوح.
 
وأكد المدرب محمد عبد العظيم ”عظيمة“ المدير الفني الأسبق لفريق النجمة اللبناني أن المباراة المقبلة ضد العراق بمثابة مفترق طرق للمنتخب اللبناني فالفوز ينعش آمال هذا الفريق في مواصلة مغامرته.
 
وأوضح أن المنتخب اللبناني تطور وقدم مباريات مميزة في المرحلة السابقة وسيكون ندّا للمنتخب العراقي على النقاط الثلاث وبالتالي توقع نتيجة اللقاء سيكون أمرا صعبا.

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