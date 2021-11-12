صلاح يستعيد جائزة غائبة عنه منذ ثلاث سنوات

وتألق صلاح كثيرا طوال الشهر الماضي، حيث سجل 5 أهداف منها هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد بأولد ترافورد، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة لزملائه.وذكرت شبكة "أوبتا" أن "صلاح حقق ثاني أفضل حصيلة للاعب في البريميرليج بالمساهمة في 9 أهداف خلال شهر واحد، ليلاحق نفسه عندما ساهم في 10 أهداف لليفر خلال كانون أول 2018".ويتصدر الجناح المصري، لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف بعد مرور 11 جولة من الموسم الجاري.