الاتحاد الآسيوي يكشف الجنس الحقيقي لحارس مرمى منتخب إيران للسيدات

وبين الاتحاد الآسيوي خلال الإعلان عن نتائج التحقق التي أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.وطالب علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، عقب فوز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني، بركلات الترجيح في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعبة مشاركة بالمنافسات.وكانت مدربة المنتخب الإيراني للسيدات، مريم إيراندوست، قد ردت على الجدل الدائر حاليا بشأن الجنس الحقيقي لحارسة مرمى المنتخب.وقالت إيراندوست لموقع "خبر أونلاين" الإيراني إن الأحاديث المنتشرة حول جنس حارسة المرمى هي "مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات".وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، التي أقيمت على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، بالتعادل من دون أهداف، ليلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي فاز بها المنتخب الإيراني، وشهدت تألق حارسة مرماه ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة.