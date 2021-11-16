الزوراء يتغلب على نوروز في ممتاز الكرة
تمكن نادي الزوراء، اليوم الثلاثاء، من الفوز على فريق نوروز بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز .
وشهدت المباراة التي جمعت ناديي الزوراء ونوروز فوز النوارس بهدفين مقابل هدف واحد ،حيث تقدم نوروز عن طريق اللاعب هاوري انور في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول فيما ادرك الزوراء هدف التعديل باقدام اللاعب سعد عبد الامير في الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني قبل ان يسجل اللاعب لهواري طويل هدف الفوز للنوارس عند الدقيقة 88 من المباراة.
وشهدت الجولة التاسعة من الدوري الممتاز ايضا مباراتين جمعت كل من "القاسم وامانة بغداد" و "الكهرباء وزاخو" انتهت بالتعادل السلبي.
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