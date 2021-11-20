درجال: مساعي رفع الحظر ستستمر لشمولِ جميعِ مدن العراق

وقال درجال في المؤتمرِ الصحفي لانطلاق بطولة اتحادِ غرب آسيا للشباب الثانية بكرة القدم، إنه "يثمن جهودَ وتفاعل اتحاد غرب آسيا بكرةِ القدم ودعمه إقامة البطولة الثانية للشباب في مدينتي البصرة وأربيل، وإسناد الاتحادين الآسيوي والدولي لعودةِ المباريات الرسميّة الى العراق بإرسال وفدٍ رسمي لحضور مبارياتِ كأس غرب آسيا للشباب، وإعداد تقريرٍ مفصلٍ بهذا الاتجاه".وأضاف، أن "الشكر موصولٌ للمنتخباتِ المشارِكة واتحاداتها جميعاً والتي أعلنت بصراحةٍ ووضوحٍ تضامنها مع العراق".البصرة وأربيلوبيّنَ درجال، ان "العمل على استضافةِ بطولة غرب آسيا جرى بجهودٍ حثيثةٍ بين وزارةِ الشباب والرياضة واتحاد الكرة، والتواصل مع اتحاد غرب آسيا، وكانَ من المقرر أن تقام البطولةُ في أربيل فقط، ولكن جهودنا أثمرت عن اقتسام المجموعاتِ بين البصرة وأربيل، وتعززَ الجهدُ بإرسالِ وفدٍ مشتركٍ من الاتحادين الدوليّ والآسيويّ الى العراق للكشفِ عن الملاعب والمنشآت وإعداد تقريرٍ بهذا الخصوص يسبق الإعلان رسمياً عن عودةِ المباريات الرسميّة إلى ملاعبنا، وينال هذا الملف دعماً مباشراً من رئيسِ الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي".وتابعَ: ان "جماهيرنا الرياضية تقدر هذا الدعم، وسيكون حضورها لافتاً إلى البطولة، مشيراً إلى أن مساعي رفع الحظر ستستمر لشمولِ جميعِ مدن العراق، وليس أربيل والبصرة فقط، وان تصل الى بغداد بعد الافتتاح الرسمي لملعبي المدينة والزوراء نهاية هذا الشهر، يعقبها افتتاح ملعب كركوك -بعون الله- الذي وصل الى جاهزيّةٍ متقدمةٍ في العملِ ليكون تحفةً معماريةً جديدةً".وبين، أن "وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم كان على موعدٍ لزيارةِ بغداد قبل ثلاثة أسابيع، وقد تأجلت الزيارةُ بسبب ظرفٍ طارئ، كما ان حضور رؤساء الاتحادات الدولية الى العراق، والى هذه البطولة تحديداً، توقفَ عند حدود إقامةِ بطولة كأس العرب في قطر، وهي بطولةٌ يرعاها الاتحاد الدوليّ، لذلك سيكون الحضورُ الرسمي محدداً بهذه البطولة".تصفيات كأس العالموبالإجابةِ عن سؤالٍ يتعلقُ بمساعي العراق إقامة مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم في البصرة، ومن ثم تحويلها الى ملاعب بديلة، أكدَ رجال: ان "الاتحاد الآسيوي طالبنا بموافقةٍ من الاتحادِ الدولي قبل تحديدِ الملعب، وهذا الأمرُ بحسب الاتحاد الدولي وتأكيداته يتطلبُ إجراءَ مباراة وديةٍ دوليةٍ قبل المباريات الرسميّة، ولم يسعفنا الوقت في هذا الإجراء، مبيناً ان جميع الجهود تنصب بتجاهِ رفعِ الحظر عن جميع مدن العراق مستقبلاً مع دخولِ الملاعب الجديدة إلى الخدمة".