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ادفوكات يعتذر عن الاستمرار بتدريب المنتخب العراقي

رياضة

2021-11-23 | 13:25
ادفوكات يعتذر عن الاستمرار بتدريب المنتخب العراقي
7,548 مشاهدة

قدم مدرب المنتخب العراقي الهولندي ديك ادفوكات، الثلاثاء، اعتذاره عن الاستمرار بتدريب المنتخب.

وقالَ الناطق الرسمي لاتحاد الكرة أحمد عودة زامل في بيان، إن "الاتحاد وافق، اليوم، على استقالةِ المدرب الهولندي ادفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسمياً".
 
وأضافَ زامل "عبّر ادفوكات عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشراً الى مونديال الدوحة"، مؤكداً أنه "سيبقى داعماً للمنتخباتِ العراقية، وتمنى لها التوفيق في المسابقاتِ والمنافساتِ كافة، وانه سيقدم خدماته المجانية مستشاراً في حال رغبَ الاتحاد بذلك".
 
وبيّنَ الناطق الرسمي أن "زيلكو بتروفيتش سيكملُ المهمةَ ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب
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