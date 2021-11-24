محكمة فرنسية تصدر حكمها بحق كريم بنزيما بعد ثبوت ادانته بالابتزاز – عاجل

وقضت المحكمة، "بحبس بنزيما لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 75 ألف يورو في قضية الابتزاز".وفي وقت سابق، طالب المدعي العام في محكمة فرساي، بالسجن 10 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية تبلغ 75 ألف يورو، ضد لاعب ريال مدريد كريم بنزيما في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا.