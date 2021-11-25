بعد عام على رحيله.. "فيفا" يكرم مارادونا

وتحت شعار "عام على رحيل دييجو مارادونا"، اشار الاتحاد الى أنه "علم منذ عام بنبأ هز العالم بوفاة أيقونة الأرجنتين وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في جميع العصور".وأكد الفيفا "في ظل عدم تصديق من يعتبرونه خالدًا، زادت الوفاة المفاجئة لاكثر اللاعبين احترامًا في الأرجنتين، مكانة اللاعب بين عشاق الساحرة المستديرة".وبجانب وضع صور تاريخية لمسيرة مارادونا، تذكر الفيفا، كلمات رئيسه جياني إنفانتينو "ما فعله دييجو لكرة القدم وجميع عشاق هذه اللعبة، فريد".كما كرمت اتحادات أخرى مثل الرابطة الإسبانية للاعبي كرة القدم، أسطورة التانجو، مشيرة في رسالة "شكرا على إرثك الخالد، كرة القدم ستتذكرك دائما".