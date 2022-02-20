لاعب الكيوكوشنكاي مصطفى وهيب: استعداد فقير لبطولتي العالم والشرق الأوسط

وفي هذا الصدد، قال لاعب المنتخب العراقي في الكيوكوشنكاي، مصطفى محمد وهيب، لـ السومرية نيوز، إن "المنتخب يستعد للمشاركة في بطولتي الشرق الأوسط في مارس/آذار المقبل المقرر إقامتها في إيران، والعالم في شهر يونيو/حزيران المقبل والتي ستحتضنها إسبانيا".وأضاف وهيب، أن "المنتخب يحتاج إلى معسكرات تدريب خارجية، ليستعد الفريق بأتم شكل للبطولتين"، مبيناً أن المنتخب "يواصل مرانه بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، بشكل يومي".وأردف، "استقبلتنا الجهات المختصة بالشأن الرياضي كوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وقدمت لنا الوعود من اجل المشاركة في البطولات والمعسكرات الخارجية للارتقاء بمستوى اللاعب العراقي لكن دون جدوى".وأشار إلى أن "اغلب المنتخبات المشاركة حصلت على دعم بلدانها، الامر الذي لم يحصل مع الفريق العراقي".وشدد وهيب، على "ضرورة تكثيف الدعم للألعاب الفردية كونها دائماً ما تحقق منجزات للعراق".وشارك وهيب في بطولة آسيا ب‍إيران، وحصل على المركز الأول في العام 2015، ومن ثم حصد المركز الأول أيضاً في بطولة الكأس الذهبي المقامة في ايران عام 2016.وهيب شارك ايضاً في بطولة العرب ب‍‍لبنان، وحصل على المركز الثاني وجائزة أسرع ضربة قاضية، وفي 2018 شارك في بطولة العرب في تونس، حصل خلالها على المركز الثاني أيضاً، وجائزة أسرع ضربة قاضية.