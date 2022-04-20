العراق مهدد بعدم المشاركة في بطولة آسيا للكيوكوشنكاي

وتنطلق بطولة آسيا في لعبة الكيوكوشنكاي بتاريخ 10 أيار المقبل، في دولة كازاخستان، وبمشاركة 30 دولة، بينها العراق.وقال وهيب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق مهدد بعدم المشاركة في تلك البطولة؛ لعدم توفر الدعم المالي"، مبيناً أن "هذه المعاناة مستمرة مع كل بطولة".وأضاف، أن "الجهات المعنية لا تبالي للألعاب الفردية، رغم كثرة الإنجازات المتحققة فيها".وناشد وهيب، رئيس مجلس الوزراء بـ"التدخل لحل هذه الأزمة"، مؤكداً أنه "حال لم يحصل على الدعم الحكومي للمشاركة في البطولة الآسيوية فأنه سيدخلها على حسابه الخاص".وشارك وهيب في بطولة آسيا ب‍إيران، وحصل على المركز الأول في العام 2015، ومن ثم حصد المركز الأول أيضاً في بطولة الكأس الذهبي المقامة في ايران عام 2016.وهيب شارك ايضاً في بطولة العرب ب‍ ‍‍لبنان، وحصل على المركز الثاني وجائزة أسرع ضربة قاضية، وفي 2018 شارك في بطولة العرب في تونس، حصل خلالها على المركز الثاني أيضاً، وجائزة أسرع ضربة قاضية.