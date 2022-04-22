رئيس برشلونة يشعل الجدل بشأن امكانية انضمام ليفاندوفسكي للفريق (فيديو)

Barcelona president Joan Laporta when asked about Lewandowski: “Robert Lewandowski? This one is more likely to come…”. 🇵🇱 #FCB



Here’s video via @angelgarciacg_ ⤵️

pic.twitter.com/jirDc5kQrj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2022

وتم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في الساعات القليلة الماضية يوثق تلبية لابورتا لطلب مشجع بأخذ صورة معه بعد فوز برشلونة بهدف دون رد على مضيفه ريال سوسيداد أمس الخميس في ختام منافسات الجولة الـ33 من "الليغا".وسأل المشجع، رئيس النادي الكتالوني: "هل سينضم ليفاندوفسكي لبرشلونة في الصيف المقبل؟"، ليرد لابورتا: "هناك احتمالات كبيرة لقدومه".وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي البالغ 33 عاما مع ناديه البافاري بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.ولكن المفاوضات بين ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ، تشهد بعض الخلافات بشأن الراتب السنوي وكذلك مدة التعاقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع لمواسم عديدة.وكشف تقرير لبرنامج "الشرينغويتو" الإسباني الشهير مؤخرا، عن تفاصيل عرض برشلونة للنجم البولندي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.وحسب التقرير، فإن برشلونة عرض على ليفاندوفسكي راتب بقيمة 8 ملايين يورو صافية سنويا، وبعقد يمتد لـ3 مواسم.