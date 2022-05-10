هنري: ريال مدريد يخشى برشلونة وليفربول سيفوز بلقب دوري الأبطال

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن هنري قوله: "كل الأندية الأوروبية تخشى ريال مدريد، وريال مدريد يخشى برشلونة".وأضاف: "لكن أعتقد أن ليفربول سيفوز بلقب دوري الأبطال، فهو أقوى من ريال مدريد".وتابع هنري: "مازلت أعتقد أن بنزيما يتقدم في الصراع على الكرة الذهبية، وحال حقق ماني الرباعية مع ليفربول سيكون خصمًا قويًا للغاية".واختتم: "حال فاز ماني بالكرة الذهبية سيكون أمرًا رائعا لإفريقيا، لكنني مازلت أراهن على بنزيما".