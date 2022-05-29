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تعرّف إلى أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم

رياضة

2022-05-29 | 06:28
تعرّف إلى أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم
259 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
يعد الوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حلمًا يراود جميع المنتخبات، والمشاركة في الحدث الرياضي الأضخم والأهم هدفًا لكافة لاعبي الساحرة المستديرة، إذ يمثل لهم قمّة المجد.

ورغم أن الوصول إلى نهائيات كأس العالم، مقتصر على نخبة المنتخبات، إلا أن منتخبات عديدة خرجت بهزائم ثقيلة دوّنها تاريخ البطولة في سجلاته، وتاليًا أبرز كُبرى النتائج المسجَّلة في المباريات في تاريخ كأس العالم:

فوز منتخب المجر على منتخب السلفادور 10-1 في مونديال إسبانيا 1982
تعود أكبر نتيجة سُجِّلت إلى نسخة عام 1982، حيث استطاع منتخب المجر الفوز على نظيره السلفادوري بنتيجة 10-1، وشهدت المباراة تسجيل أسرع "هاتريك" (ثلاثة أهداف) في تاريخ كأس العالم، بتوقيع اللاعب لازلو كيس حيث سجل 3 أهداف في 8 دقائق وتحديدًا قي الدقائق "70، 73 و 78"، وهو أول هاتريك يحرزه لاعب بديل.

وحظيت المباراة بإدارة الحكم البحريني إبراهيم يوسف الدوي، ودوّن اسمه في التاريخ كأول حكم خليجي يدير مباريات كأس العالم.

فوز منتحب المجر على منتخب كوريا الجنوبية 9-0 في مونديال سويسرا 1954

لم يكن فوز منتخب المجر على منتخب السلفادور هو الوحيد الذي دخل التاريخ، إذ سبق للمنتخب المجري أن تغلب على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 9-0، ضمن منافسات بطولة 1954، والتي أقيمت في سويسرا.

فوز يوغوسلافيا (سابقًا) 9-0 على زائير (الكونغو الديمقراطية حاليًا) في مونديال ألمانيا 1974


استطاع منتخب يوغوسلافيا (سابقًا) تدوين انتصار عريض على منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية حاليًا) بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية في نسخة عام 1974، التي أقيمت في ألمانيا.

فوز ألمانيا على السعودية 8-0 في مونديال اليابان وكوريا الجنوبية 2022


شهدت المشاركة الثالثة على التوالي للمنتخب السعودي في كأس العالم، تعرُّضه لخسارة قاسية أمام المنتخب الألماني بنتيجة 0-8، ضِمن منافسات المجموعة الخامسة من نسخة 2002 والتي أقيمت مناصفةً في كوريا الجنوبية واليابان، وتعرّض خلالها المنتخب السعودي لثلاث خسائر أمام ألمانيا، وأيرلندا 0-3، والكاميرون 0-1.

فوز منتخب أوروغواي على منتخب بوليفيا 8-0 في مونديال البرازيل 1950
كانت نسخة عام 1950 في البرازيل مميزةً لمنتخب أوروغواي، حيث تُوّج باللقب على حساب أصحاب الأرض في نهائي تاريخي من حيث عدد الحضور الذي قارب 200 ألف متفرج. وإلى جانب اللقب، دوّنت أوروغواي النتيجة الأكبر في تلك النسخة على حساب منتخب بوليفيا بنتيجة 8-0.

فوز منتخب السويد على كوبا 8-0 في مونديال فرنسا 1938
شهدت دورة عام 1938 في فرنسا فوزًا كبيرًا لمنتخب السويد على منتخب كوبا بنتيجة 8-0، واستطاعت السويد تحقيق المركز الرابع في البطولة، بعد الخسارة أمام منتخب البرازيل، في حين ذهب اللقب للمنتخب الإيطالي على حساب منتخب المجر.
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