مواجهة الحسم.. السومرية تنشر تشكيلة الأولمبي العراقي أمام أوزبكستان

تنشر وكالة السومرية نيوز، التشكيلةُ الأساسيّة لمنتخبنا الأولمبيّ في مباراته أمام نظيره الأوزبكي التي تقامُ اليوم في ملعبِ باختكور في الساعةِ السابعة مساءً، ضمن ربع نهائي كأس آسيا.