أنس الجابر تتوج بلقب بطولة برلين للتنس

وكانت أنس جابر متقدمة (2-1) في المجموعة الثانية، بعد أن فازت بالمجموعة الأولى (6-3)، عقب 53 دقيقة من اللعب.ودخلت أنس جابر المواجهة بقوة وتقدمت بنتيجة (3-0) ثم (4-1)، قبل أن تعود بليندا بنشيتش وتقلل الفارق إلى (4-3).وعرف الشوط التاسع للمجموعة الأولى إثارة كبيرة، ثم تعرضت بليندا بنشيتش لإصابة توقف على إثرها اللعب.ثم تدخل الجهاز الطبي لعلاج السويسرية قبل أن يستأنف اللعب وتحسم أنس جابر المجموعة الأولى لصالحها (6-3).وفي المجموعة الثانية وبعد أن تقدمت بنشيتش (1-0) لكن بدا عليها التأثر بالإصابة ما جعلها تعجز عن تمرير إرسالها في الشوط الثالث.وتقدمت التونسية أنس جابر (2-1)، قبل أن تعلن البطلة السويسرية انسحابها من المباراة بعد 11 دقيقة فقط من اللعب في المجموعة الثانية.وبعد انسحاب بنشيتش لم تعبر أنس جابر عن فرحتها بالتتويج باللقب تعاطفا مع اللاعبة السويسرية التي تعد من بين اللاعبات المقربات لها.ويعد هذا التتويج الثالث لأنس جابر في مسيرتها في رابطة اللاعبات المحترفات بعد بطولة برمنجهام العام الماضي وبطولة مدريد.يشار إلى أنه بعد هذا الإنجاز الجديد ستقفز التونسية أنس جابر إلى المركز الثالث عالميا.