عماد محمد يكشف عن استعدادات منتخب الشباب لكأس العرب

وقال محمد خلال المُؤتمرُ الصّحفي للمجموعةِ الأولى لبطولةِ كأس العرب للشَباب: ان "البطولة تمنح الثقةَ والخبرةَ للاعبين، وتضيفُ لهم الكثير والبطولةُ العربيّة تجمعٌ جيدٌ قبيل التصفياتِ الآسيويّة في أيلول لمنتخبنا".وأضاف: "هكذا بطولات تصب في مصلحةِ تطوير قدراتِ اللاعبين الفرديّة والجماعيّة، وبخصوصِ منتخبنا فقد عملنا في العامين الماضيين على تطويرِ قُدرات اللاعبين لكن مثل هكذا أعمارٍ تحتاج إلى صبرٍ أكبر وعدمِ استعجال".وأشارَ محمد إلى ان "تحقيق نتائج إيجابيةٍ هدفنا في هذه البطولة، لكن النتائج لا تأتي إلا بتطبيقِ المُفردات التدريبيّةِ من قبل اللاعبين والتركيزِ التام".من جانبه، أكدَ مُدرب المنتخب السعودي، ماجد الطفيل ان "الهدف الأسمَى من المُشاركةِ في هذه البطولة هو كسبُ الخبرات وتطوير اللاعبِ العربيّ، عموماً فالجميعُ في هذه البطولةِ سيكون رابحاً وليس فيها خاسر".وبيّنَ الطفيل: "أقمنا معسكراً لأكثر من أسبوعين في مدينةِ أبها، وتعوّدنا على أجواءِ المدينة، والمنافسةُ على البطولةِ حقٌ مشروعٌ كوننا أبطال النسخةِ السابقة".أما مدربُ المنتخب الموريتاني، الطالب المرابط، فقال: "جئنا إلى البطولةِ لكسب الخبرات وتحقيقِ نتيجةٍ إيجابيةٍ.. خضنا معسكراً في تونس فزنا فيه وتعادلنا مع تونس، ولدينا لاعبون جيدون".يذكرُ أن مباريات هذه المجموعة ستنطلقُ يوم غدٍ بمواجهةِ المنتخب السعودي نظيره الموريتاني.