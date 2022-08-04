تشيلسي يغري نجم برشلونة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن تشيلسي أبلغ وكلاء دي يونج أنه مستعد لدفع راتبه المرتفع الذي يحصل عليه حاليًا في برشلونة.وأضافت الصحيفة: "مانشستر يونايتد وعد دي يونج بدفع نفس الراتب لكن لم يستطع إقناعه بمشروعه الرياضي الجديد، لذلك يبقى الأمر في يد اللاعب الهولندي، والذي ينتظره تشيلسي".وأشارت الصحيفة، إلى أن تشيلسي طلب الإذن من برشلونة للتفاوض مع دي يونج مباشرة، وتم ذلك بالفعل في الساعات الأخيرة، وهناك قناعة مطلقة بقدرة تشيلسي على إقناع دي يونج، بأن البارسا وضعه في السوق، وسيكون أحد العناصر الرئيسية للمدرب توماس توخيل في مشروعه الجديد.وأفاد التقرير، بأن دي يونج متردد للغاية في الرحيل عن برشلونة، ويواصل إبلاغ المسؤولين بأن أولويته هي البقاء.وعلى الجانب الآخر، فإن إدارة برشلونة تؤكد عدم وجود أي مشكلة رياضية مع دي يونج، وأن الأزمة مالية فقط، لأن البارسا لا يستطيع دفع راتب اللاعب، لذلك يجب تخفيضه أو رحيل الهولندي.ويضع برشلونة في أولوياته بيع فرينكي دي يونج، لأن الصفقة لن تقل عن 80 مليون يورو.