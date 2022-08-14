الكشف عن حقيقة نقل خليجي 25 من البصرة

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يُفنّد الأنباءَ التي تناولتها بعضُ وسائل الإعلام بشأنِ نقلِ مُنافساتِ بطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينةُ البصرة مَطلع العام المُقبل".وأوضح، أن "زيارةَ اللجنة التفقُّديّة إلى دولةِ الكويت اليوم الأحد هي زيارةٌ روتينيّةٌ وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنصُّ على زيارةِ الدولة التي ستستضيف البطولةَ المُقبلة والدولة البديلة".وتابع، أنه "قد نفَى اتحادُ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم الأنباءَ التي أثيرت في بعضِ وسائل الإعلام من إن النسخة الـ (25) المُقبلة التي ستقامُ مطلعَ العام المقبل في مدينةِ البصرة سَتُنقَل إلى دولةِ الكويت في مناسبةٍ سابقةٍ، وإن اتحاد كأس الخليج يعدُّ تلك الزيارةَ لمعرفةِ جاهزيّةِ البلد البديل ولا تخرجُ أكثر من هذا النِطاق".وفي سياق آخر، أشار الاتحاد إلى أنه "حدّدَ القدم ملعبَ الميناء لاحتضانِ مُباراةِ كأس السوبر التي تجمعُ بطلي الدوري والكأس قبل انطلاقِ مُنافساتِ الدوري المُمتازِ للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ".