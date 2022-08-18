مواجهات متوازنة للمنتخبات العربية بقرعة تصفيات أمم افريقيا دون 23 سنة

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة للعرب، حيث يصطدم منتخب مصر حامل اللقب في المرحلة الثانية من التصفيات بالفائز من لقاء إي سواتيني ضد بوتسوانا، بينما تواجه الجزائر في نفس المرحلة الفائز من إثيوبيا والكونغو الديمقراطية.ويواجه منتخب تونس نظيره الكونغولي في المرحلة الثانية، بينما يخوض منتخب موريتانيا مباراة في المرحلة الأولى أمام توجو، وحال فوزه يصعد لمواجهة جنوب أفريقيا بالمرحلة الثانية.وستكون مهمة السودان صعبة، إذ يلتقي في المرحلة الأولى مع بنين وحال فوزه يصعد للقاء كوت ديفوار، وكذلك الحال لفرسان ليبيا حيث يواجهون رواندا وحال تأهلهم يصعدون للقاء مالي بالمرحلة الثانية.وأوضح الكاف أن "التصفيات تقام على 3 مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى "ذهاب وعودة" في الفترة من 19 الى 27 /أيلول المقبل".أما المرحلة الثانية "فتقام الجولة الأولى منها في الفترة من 21 الى 23 تشرين أول المقبل، والجولة الثانية خلال الفترة من 28 حتى 30 من نفس الشهر، بينما تقام المرحلة الثالثة من جولتين خلال الفترة من 20 الى 28 /آذار 2023".ويتأهل أول 3 منتخبات من البطولة الأفريقية، إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال صيف عام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.