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صحيفة تكشف مفاجأة في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

رياضة

2022-09-13 | 02:59
صحيفة تكشف مفاجأة في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان
620 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشفت صحيفة "ليكيب" مفاجأة في تجديد باريس سان جيرمان عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي والتي شكلت مسلسلا في نهاية الموسم الماضي بعد صراع قوي بين الفريق الباريسي وريال مدريد الذي حاول ضمه في صفقة انتقال حرة.

وفي أيار / مايو الماضي أعلن باريس سان جيرمان تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي حتى صيف 2025 وظهر اللاعب خلال لقاء ميتز في الدوري الفرنسي بقميص يحمل رقم 2025 لكن صحيفة ليكيب كشفت عن مفاجأة في تجديد عقده قد تشهد مسلسل جديدا في مستقبل النجم الفرنسي.

وحسب الصحيفة كيليان مبابي جدد لموسمين مع خيار موسم ثالث لكن يمكن تفعيله من جانب واحد وهو اللاعب نفسه حسب النتائج في الموسمين القادمين واتجاه مشروع باريس سان جيرمان.

وحسب الصحيفة اختار النجم الفرنسي هذه الطريقة نتيجة الضغط الذي مورس عليه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان وعدم الرحيل نحو ريال مدريد والبقاء في الدوري الفرنسي.

وسيتعين على باريس سان جيرمان دخول صراع جديد مع نجمه الفرنسي انطلاقا من الموسم القادم 2023-2024 لإقناعه بتفعيل تجديد عقده لموسم إضافي حتى 2025 أو يرحل مجانا في 30 حزيران / يونيو 2024.

ويبدو أن مسلسل كيليان مبابي ومستقبله سيهدأ لموسم واحد وحسب صحيفة “ ليكيب “ خيار تجديد العقد لموسم إضافي بقرار من اللاعب سيعيد إطلاق المسلسل من جديد ومع نهاية الموسم الحالي.

وتشير المؤشرات لمشاكل قادمة لباريس سان جيرمان في هذه القضية فحسب ليكيب كيليان مبابي لم يقتنع بالتعاقدات الجديدة لباريس سان جيرمان رغم أنه لم يعلق على الموضوع.

وحسب الصحيفة وضع لويس كامبوس المدير الرياضي للفريق لاعبين مثل ليفاندوفسكي (انتقل لبرشلونة) برناردو سيلفا (لم يغادر مانشستر سيتي) أو سكرينيار (لم يغادر إنتر ميلان) كأهداف ذات أولوية لكنها فشلت والحقيقة هي أن السوق ترك شكوكًا أكثر من اليقين.

وتهرب المهاجم كيليان مبابي من سؤال الأسبوع الماضي حول ما إذا كان السوق الذي نفذته الإدارة الرياضية يتوافق مع الوعود التي قطعها الخليفي للتجديد، كما أن خلافه مع البرازيلي نيمار حول قضية ضربات الجزاء ومشاكل مع زملائه كلها عوامل قد تؤثر على قراره في تمديد عقده حتى 2025 أو الرحيل في 2024.
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