دوري أبطال اوروبا.. أرقام تاريخية لميسي ومودريتش وأوليفييه جيرو ومبابي

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. تظاهرات وقطع للطرقات احتجاجاً على الأزمة المعيشية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دوري أبطال اوروبا.. أرقام تاريخية لميسي ومودريتش وأوليفييه جيرو ومبابي

رياضة

2022-09-15 | 03:55
دوري أبطال اوروبا.. أرقام تاريخية لميسي ومودريتش وأوليفييه جيرو ومبابي
817 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
فوز صعب لحامل اللقب ريال مدريد، وسقوط تاريخي لنادي يوفنتوس على أرضه، وانتصارات هامة لأندية باريس سان جيرمان وميلان ونابولي ومانشستر سيتي، تلك هي العناوين العريضة لليوم الثاني من الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وتجاوز النادي الملكي ضيفه لايبزيغ الألماني بثنائية نظيفة، بينما سقط يوفنتوس في ملعبه بنتيجة 1-2 أمام بنفيكا البرتغالي، واستطاع مانشستر سيتي أن يقلب الأمور ويفوز على بوروسيا دورتموند 2-1، بينما اهتدى ميلان لفوزه الأول وجاء من بوابة دينامو زغرب الكرواتي.

وعدا عن النتائج المفاجئة والمباريات المثيرة التي عودتنا عليها البطولة، فقد شهدت، سهرة الأربعاء، العديد من الأرقام المميزة اخترنا لكم أبرزها.

خسارة ثانية على التوالي ليوفنتوس
هي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس أول مباراتين له في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
 
رقم قياسي جديد لمودريتش
بات الكرواتي لوكا مودريتش أول لاعب (باستثناء حارس المرمى) يشارك مع ريال مدريد في مباراة ضمن المسابقات القارية وعمره يفوق 37 عاماً منذ فيرينك بوشكاش في نوفمبر 1965 ضد كيلمارنوك (38 عاماً و229 يوماً).

*مبابي 
سجّل كيليان مبابي 30 هدفاً في 46 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، ليعادل رقم الأورغوياني إدينسون كافاني كأفضل هداف للفريق الفرنسي في المسابقة.
 
ميسي يتخطى رقم رونالدو التاريخي
أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يسجل ضد 39 فريقاً مختلفاً في دوري الأبطال، متخطياً بذلك غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 فريقاً).
 
كما أن ميسي أول لاعب أيضًا يسجّل في 18 موسمًا متتاليًا من المسابقة الاغلى في اوروبا، ليصل رصيده التهديفي في المسابقة إلى 126 هدفًا.


*ماكغريغو يدخل التاريج
أصبح آلان ماكغريغور حارس مرمى رينجرز الاسكتلندي خامس أكبر لاعب في دوري أبطال أوروبا، بعمر 40 عاماً و226 يوماً، بعد:
ماركو بالوتا (لاتسيو 43 عاماً و252 يوماً)؛
جيانلويجي بوفون (يوفنتوس 42 عاماً و315 يوماً)؛
أولكسندر شوفكوفسكي (دينامو كييف 41 عاماً و255 يوماً)؛
مارك شوارزر (تشيلسي 41 عاماً و206 أيام).
 
*بيب غوارديولا 
خاض الإسباني بيب غوارديولا مباراته الـ 150 كمدرب في دوري أبطال أوروبا، ليصبح خامس مدرب يصل إلى هذا العدد.
 
فاز بيب بـ 95 مباراة، فيما فاز السير أليكس فيرغسون بـ102 مباراة وكارلو أنشيلوتي بـ100 مباراة.

*رقم ميلان
بات البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس أول لاعب يسجل لميلان في أول مباراتين من موسم دوري الأبطال منذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في موسم 2010-2011.

العمر لا يوقف جيرو
أصبح الفرنسي أوليفييه جيرو ثاني أكبر لاعب فرنسي يسجل في دوري أبطال أوروبا عن عمر يناهز 35 عاماً و349 يوماً، بعد لوران بلان لاعب مانشستر يونايتد في عام 2002 وكان يبلغ حينها 36 عاماً و338 يوماً.
 
باريس سان جيرمان يعادل رقم ريال مدريد
سجل باريس سان جيرمان مرة واحدة على الأقل في آخر 40 مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (108 أهداف في المجمل)، ليعادل بذلك الرقم القياسي لريال مدريد (بين نوفمبر 2008 وسبتمبر 2015).

استقبل فريق باريس سان جيرمان هدفاً على الأقل في آخر 10 مباريات خارج أرضه (17 هدفاً في المجموع)، ولم يحافظ على نظافة شباكه خارج أرضه في المسابقة منذ أكتوبر 2020 في المباراة ضد إسطنبول باشاك شهير.

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

المواكب الخدمية والمفارز الطبية تستمر بتقديم الخدمة للزائرين‎‎
Play
المواكب الخدمية والمفارز الطبية تستمر بتقديم الخدمة للزائرين‎‎
05:59 | 2022-09-15
رواتب بلا اداء.. مليارات الدنانير مقابل نواب عاطلين عن العمل‎‎
Play
رواتب بلا اداء.. مليارات الدنانير مقابل نواب عاطلين عن العمل‎‎
05:17 | 2022-09-15
"أبو رغيف" يصل كربلاء للأشراف على الجهد الاستخباراتي (فيديو)
Play
"أبو رغيف" يصل كربلاء للأشراف على الجهد الاستخباراتي (فيديو)
05:02 | 2022-09-15
بالفيديو: الاطار التنسيقي يكثف من اجتماعاته ويسجل حراكا ملحوظا!
Play
بالفيديو: الاطار التنسيقي يكثف من اجتماعاته ويسجل حراكا ملحوظا!
06:54 | 2022-09-14
مخيم الهول.. دعوات اميركية لتصفيته وتحذيرات عراقية من اغلاقه‎‎ (فيديو)
Play
مخيم الهول.. دعوات اميركية لتصفيته وتحذيرات عراقية من اغلاقه‎‎ (فيديو)
06:10 | 2022-09-14
حافلات وزارة النقل ترفع الأجور على الزائرين ومطالبات بمحاسبة عاجلة (فيديو)
Play
حافلات وزارة النقل ترفع الأجور على الزائرين ومطالبات بمحاسبة عاجلة (فيديو)
05:55 | 2022-09-14
بالفيديو: جهود حثيثة للمواكب لتقديم الخدمات الى الزائرين وانتشار أمني كثيف‎‎
Play
بالفيديو: جهود حثيثة للمواكب لتقديم الخدمات الى الزائرين وانتشار أمني كثيف‎‎
05:44 | 2022-09-14
بخطى ثابتة.. يسير الملايين من الزائرين صوب كربلاء المقدسة‎‎
Play
بخطى ثابتة.. يسير الملايين من الزائرين صوب كربلاء المقدسة‎‎
04:21 | 2022-09-14
حل البرلمان يشطر التحالف الثلاثي ودولة القانون يؤكد : لا داعي لأنتخابات مبكرة والعبادي يُحذر
Play
حل البرلمان يشطر التحالف الثلاثي ودولة القانون يؤكد : لا داعي لأنتخابات مبكرة والعبادي يُحذر
04:24 | 2022-09-13
بعد اكتظاظ المضيف.. الصدر يفتح داره لاستقبال الزائرين الأجانب
Play
بعد اكتظاظ المضيف.. الصدر يفتح داره لاستقبال الزائرين الأجانب
12:19 | 2022-09-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.