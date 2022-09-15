دوري أبطال اوروبا.. أرقام تاريخية لميسي ومودريتش وأوليفييه جيرو ومبابي

السومرية نيوز – رياضة

فوز صعب لحامل اللقب ريال مدريد، وسقوط تاريخي لنادي يوفنتوس على أرضه، وانتصارات هامة لأندية باريس سان جيرمان وميلان ونابولي ومانشستر سيتي، تلك هي العناوين العريضة لليوم الثاني من الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.







وعدا عن النتائج المفاجئة والمباريات المثيرة التي عودتنا عليها البطولة، فقد شهدت، سهرة الأربعاء، العديد من الأرقام المميزة اخترنا لكم أبرزها.



خسارة ثانية على التوالي ليوفنتوس

هي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس أول مباراتين له في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتجاوز النادي الملكي ضيفه لايبزيغ الألماني بثنائية نظيفة، بينما سقط يوفنتوس في ملعبه بنتيجة 1-2 أمام بنفيكا البرتغالي، واستطاع مانشستر سيتي أن يقلب الأمور ويفوز على بوروسيا دورتموند 2-1، بينما اهتدى ميلان لفوزه الأول وجاء من بوابة دينامو زغرب الكرواتي.وعدا عن النتائج المفاجئة والمباريات المثيرة التي عودتنا عليها البطولة، فقد شهدت، سهرة الأربعاء، العديد من الأرقام المميزة اخترنا لكم أبرزها.هي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس أول مباراتين له في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي جديد لمودريتش





بات الكرواتي لوكا مودريتش أول لاعب (باستثناء حارس المرمى) يشارك مع ريال مدريد في مباراة ضمن المسابقات القارية وعمره يفوق 37 عاماً منذ فيرينك بوشكاش في نوفمبر 1965 ضد كيلمارنوك (38 عاماً و229 يوماً).

*مبابي

سجّل كيليان مبابي 30 هدفاً في 46 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، ليعادل رقم الأورغوياني إدينسون كافاني كأفضل هداف للفريق الفرنسي في المسابقة.

ميسي يتخطى رقم رونالدو التاريخي

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يسجل ضد 39 فريقاً مختلفاً في دوري الأبطال، متخطياً بذلك غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 فريقاً).

كما أن ميسي أول لاعب أيضًا يسجّل في 18 موسمًا متتاليًا من المسابقة الاغلى في اوروبا، ليصل رصيده التهديفي في المسابقة إلى 126 هدفًا.







*ماكغريغو يدخل التاريج

أصبح آلان ماكغريغور حارس مرمى رينجرز الاسكتلندي خامس أكبر لاعب في دوري أبطال أوروبا، بعمر 40 عاماً و226 يوماً، بعد:

ماركو بالوتا (لاتسيو 43 عاماً و252 يوماً)؛

جيانلويجي بوفون (يوفنتوس 42 عاماً و315 يوماً)؛

أولكسندر شوفكوفسكي (دينامو كييف 41 عاماً و255 يوماً)؛

مارك شوارزر (تشيلسي 41 عاماً و206 أيام).

*بيب غوارديولا

خاض الإسباني بيب غوارديولا مباراته الـ 150 كمدرب في دوري أبطال أوروبا، ليصبح خامس مدرب يصل إلى هذا العدد.

فاز بيب بـ 95 مباراة، فيما فاز السير أليكس فيرغسون بـ102 مباراة وكارلو أنشيلوتي بـ100 مباراة.





*رقم ميلان

بات البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس أول لاعب يسجل لميلان في أول مباراتين من موسم دوري الأبطال منذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في موسم 2010-2011.



العمر لا يوقف جيرو

أصبح الفرنسي أوليفييه جيرو ثاني أكبر لاعب فرنسي يسجل في دوري أبطال أوروبا عن عمر يناهز 35 عاماً و349 يوماً، بعد لوران بلان لاعب مانشستر يونايتد في عام 2002 وكان يبلغ حينها 36 عاماً و338 يوماً.

باريس سان جيرمان يعادل رقم ريال مدريد

سجل باريس سان جيرمان مرة واحدة على الأقل في آخر 40 مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (108 أهداف في المجمل)، ليعادل بذلك الرقم القياسي لريال مدريد (بين نوفمبر 2008 وسبتمبر 2015).



استقبل فريق باريس سان جيرمان هدفاً على الأقل في آخر 10 مباريات خارج أرضه (17 هدفاً في المجموع)، ولم يحافظ على نظافة شباكه خارج أرضه في المسابقة منذ أكتوبر 2020 في المباراة ضد إسطنبول باشاك شهير.