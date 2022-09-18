أودينيزي يسحق الإنتر ويعتلي صدارة الكالتشيو

تقدم إنتر ميلان بهدف مبكر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة ولكن أودينيزي أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة، أحرز جاكا بيول الهدف الثاني لأودينيزي، ثم أكد تولجاي أرسلان فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة، فيما خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل 4 انتصارات.ورفع أودينيزي رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي واتالانتا وميلان.ويلتقي نابولي الوصيف مضيفه ميلان في وقت لاحق اليوم، كما يلتقي أتالانتا مع مضيفه روما.وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة ليبقى في المركز السادس.