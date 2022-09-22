"إهانة للنادي".. أول رد من برشلونة على تسريب شروط ميسي للتجديد

ورحل ميسي عن برشلونة بعدما أعلن النادي عدم إمكانية توقيع عقد جديد بين الطرفين، بسبب قانون سقف الرواتب المعمول به من رابطة الدوري الإسباني، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حرٍ يوم 10 أغسطس/آب 2021.وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: "بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة ألموندو بعنوان (تسريبات برشلونة.. ملفات النادي السرية الجزء 1)، فإن النادي مستاء من التسريب المتعمد لهذه المعلومات التي تُعتبر جزءاً من عملية قانونية".وأضاف البيان: "يعبّر النادي عن أسفه، لأن وسائل الإعلام فخورة بقدرتها على الوصول إلى مستندات ورسائل بالبريد الإلكتروني تُعد جزءاً من تحقيق (بارسا غيت)، في وقت لما يتم نشر هذه المعلومات رسمياً".وأتمَّ البيان: "بالمجمل فإن التقرير المشار إليه أتاح هذه المستندات للعامة رغم أنها متعلقة بقضية ما زالت جارية، والنادي يرى أن استخدامها يُعد إهانة لسمعة برشلونة وسريته، وعليه تدرس الإدارة القانونية الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية حقوق النادي".وكانت صحيفة elmundo الإسبانية قد كشفت عن مطالب ميسي التي وصفتها بـ"الوحشية"، من أجل تجديد عقده الأخير مع برشلونة.وأشارت الصحيفة في بداية تقريرها، إلى أنها تحصّلت على رسائل من البريد الإلكتروني ووثائق المرحلة التي انتهت بـ"خراب" برشلونة، والتي تكشف "جشع" لاعبي الفريق الأول وعلى رأسهم ميسي ونيمار وجيرارد بيكيه، على حد وصف "ألموندو".وأرسل والد ميسي ومحاميه بريداً إلكترونياً إلى برشلونة في صيف 2020، تضمّن شروط أفضل لاعب في العالم ست مرات حينها (7 مرات حالياً)، للموافقة على تجديد العقد.واشترط ميسي، وفق الصحيفة، أن يكون العقد الجديد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، على أن يعود القرار إلى اللاعب وحده.شرط جزائي 10 آلاف يورو فقطكما طلب ميسي وضع شرط جزائي لرحيله يُقدر بـ10 آلاف يورو فقط، إضافة إلى حصول اللاعب على نسبة الـ20% التي خُصمت من راتبه خلال جائحة فيروس كورونا.وأراد "ليو" الحصول على هذا المبلغ مقسماً على موسمين، بواقع 10% في موسم 2021-2022، والـ10% الأخرى في موسم 2022-2023، يُضاف عليهما فائدة نسبتها 3% على أي مبلغ متبقٍّ.كما طلب النجم الأرجنتيني الحصول على مكافأة تجديد عقد بقيمة 10 ملايين يورو، يرتفع هذا المبلغ في حال زادت الضريبة، أو يتكفل النادي بدفعها.ومن ضمن شروط ميسي "المزعومة" أيضاً، تخصيص غرفة له ولعائلته في ملعب "كامب نو" وكذلك لعائلة زميله السابق لويس سواريز، إضافة إلى توفير طائرة خاصة تتكفل بنقله وعائلته إلى بلاده الأرجنتين في فترة أعياد الميلاد.ولعب ميسي بقميص برشلونة 776 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 670 هدفاً وقدّم لزملائه 302 تمريرة حاسمة.وتُوج ميسي مع برشلونة بـ35 لقباً، أبرزها الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.