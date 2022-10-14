ميسي يثير غضب جماهير برشلونة بعد مباراة انتر.. ما القصّة؟

وتعادل برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-3، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وشهد لقاء برشلونة وإنتر ميلان تسجل مارتينيز للهدف الثاني لإنتر في الدقيقة (63)، ليقترب الفريق الإيطالي من التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.ونشر مارتينيز صورة لفرحته بتسجيل هدف في مرمى برشلونة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلق على الصورة "القلب والشخصية والتواضع".

Lionel Messi liking Lautaro Martinez's instagram post after Inter virtually knocked Barca out of the #UCL 👀 pic.twitter.com/4XQnm45MnB — Bet9ja (@Bet9jaOfficial) October 13, 2022

وعبر ميسي عن إعجابه بالصور التي نشرها مواطنه لاوتارو، ما دفع فئة من جماهير برشلونة لمهاجمة نجمهم السابق ووصفه بـ"الخائن".ولعب ميسي، صاحب 35 عامًا، مع فريق برشلونة 778 مباراة، وسجل 672 هدفًا. وقرر الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان صيف 2021.وأحرز ميسي مع برشلونة لقب الدوري الإسباني 9 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.