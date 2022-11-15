مقابل "فطيرة".. عرض ساخر لانتقال رونالدو من اليونايتد

وكتب نادي بلايث سبارتانز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحباً مانشستر يونايتد، سمعنا أن كريستيانو رونالدو يبحث الرحيل عن النادي، نطلب التعاقد معه مقابل فطيرة ونصف لتر من البيرة".واشتعلت أزمة داخل جدران نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بعد تصريحات كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول و وصفه للمدرب تين هاج و الإدارة بالخيانة بسبب عدم مشاركته مع الفريق و عدم السماح له بالخروج .