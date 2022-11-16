إيقاف ليفاندوفسكي لثلاث مباريات

وتقرر غياب ليفاندوفسكي عن مباريات إسبانيول وأتليتكو مدريد وريال بيتيس، عقب كأس العالم.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مدة غياب ليفاندوفسكي جاءت لأن حكم مباراة أوساسونا كتب في تقريره أن مهاجم بايرن السابق قد أشار بإشارات غير لائقة تعبر عن رفضه للقرار أثناء خروجه للملعب ومرة ثانية تجاه الحكم الرابع.وتعرض ليفاندوفسكي للطرد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بعد تلقي بطاقتين صفراتين في الشوط الأول.ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي البيجا حتى الآن برصيد 13 هدفًا بعد مرور 14 مباراة.