فيفا يحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال

وقال الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني، إن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصورا فقط بمناطق المشجعين مع "إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر"، مؤكدا أن القرار جاء بعد مناقشات مع السلطات القطرية.ولم يكشف الاتحاد عن الأسباب وراء الحظر الذي يمثل عدولا عن قرار سابق يسمح ببيع تلك المشروبات في المنشآت الرياضية التي ستستضيف البطولة.وكان القائمون على تنظيم البطولة قالوا في تصريحات سابقة إنه سيكون مسموحا بتقديم المشروبات الكحولية "في أماكن محددة داخل المنشآت الخاصة بالبطولة".وفي أثناء بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي نظمّتها الدوحة وفاز بها فريق ليفربول، كان مسموحا للمشجعين بتناول المشروبات الكحولية ولكن في موقع خارج المدينة.ومن المقرر أن ينطلق المونديال يوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث تلعب قطر في مواجهة الإكوادور.