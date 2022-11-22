https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438954-638047476887548151.jpg
فرنسا تقلب الطاولة على أستراليا في مونديال قطر
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
عاقب منتخب فرنسا نظيره الأسترالي، وهزمه (4-1)، الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، لكأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.
تقدم كريج جودوين لمنتخب أستراليا في الدقيقة 9، ورد حامل اللقب برباعية سجلها أدريان رابيو وأوليفييه جيرو "هدفين" وكيليان مبابي في الدقائق 27 و32 و68 و71.
وحقق المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط، ليتصدر المجموعة مستفيدا من تعادل سلبي بين الدنمارك وتونس.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا