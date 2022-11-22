فرنسا تقلب الطاولة على أستراليا في مونديال قطر

عاقب منتخب فرنسا نظيره الأسترالي، وهزمه (4-1)، الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، لكأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.



تقدم كريج جودوين لمنتخب أستراليا في الدقيقة 9، ورد حامل اللقب برباعية سجلها أدريان رابيو وأوليفييه جيرو "هدفين" وكيليان مبابي في الدقائق 27 و32 و68 و71.



وحقق المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط، ليتصدر المجموعة مستفيدا من تعادل سلبي بين الدنمارك وتونس.