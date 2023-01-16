https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444472-638094553836619892.jpg
لاعبة كرواتية مشهورة تغازل رونالدو: "مغرمة به منذ الطفولة"
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
قالت لاعبة كرة القدم الشهيرة "انا ماريا ماركوفيتش"، أنها مغرمة بالاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ طفولتها.
وأوضحت ماركوفيتش، (23) عاماً أنها تحب الدون لاعب نادي النصر من مرحلة الطفولة، مؤكدة أنها لاتزال تحبه حتى الان.
وانا ماريا ماركوفيتش كرواتية (من مواليد 9 نوفمبر 1999) هي لاعبة كرة قدم وتلعب كمهاجم لنادي الدوري للسيدات السويسري الممتاز جراسهوبر والمنتخب الكرواتي.
ويتابعها عبر انستغرام أكثر من مليوني متابعاً.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا