لاعبة كرواتية مشهورة تغازل رونالدو: "مغرمة به منذ الطفولة"

وأوضحت ماركوفيتش، (23) عاماً أنها تحب الدون لاعب نادي النصر من مرحلة الطفولة، مؤكدة أنها لاتزال تحبه حتى الان.وانا ماريا ماركوفيتش كرواتية (من مواليد 9 نوفمبر 1999) هي لاعبة كرة قدم وتلعب كمهاجم لنادي الدوري للسيدات السويسري الممتاز جراسهوبر والمنتخب الكرواتي.ويتابعها عبر انستغرام أكثر من مليوني متابعاً.