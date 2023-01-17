ترشيح زيدان لمنصب مفاجئ مع فرنسا

وكان زيدان يحلم بقيادة منتخب فرنسا، لكن نويل لو جريه الرئيس السابق لاتحاد الكرة، جدد عقد ديدييه ديشامب حتى نهائيات كأس العالم 2026.وأبرزت شبكة "لو سبورت 10"، إجراء استطلاع كبير للرأي بين الفرنسيين عن المرشح المحتمل لخلافة نويل لو جريه في منصب رئيس اتحاد الكرة.وذكرت الشبكة الفرنسية أن زيدان جاء في صدارة المرشحين لخلافة لو جريه، وحصل على 32% من أصوات الفرنسيين، بينما جاء ديشامب في الترتيب الثاني بنحو 24%.ولا يرتبط زين الدين زيدان حاليا بعقد مع أي فريق، لكن زعمت الكثير من التقارير بأنه قد يدرب يوفنتوس أو ريال مدريد في الموسم المقبل.