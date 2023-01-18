بينهما "رأس حربة".. سان جيرمان يتحرك نحو صفقتين بالانتقالات الشتوية

ويستعد بي إس جي للتحرك من أجل تعويض بابلو سارابيا، الذي انتقل إلى ولفرهامبتون الإنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2025.في هذا الصدد، أكدت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أن تحرك الإدارة الباريسية في سوق الانتقالات الشتوية سيكون محدودا للغاية.من جانبها، أضافت صحيفة (ليكيب) أن العملاق الباريسي يخطط لضم رأس حربة صريح، وقلب دفاع، لتعزيز صفوفه قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.وكان كريستوف جالتيه، مدرب بي إس جي، قال في أحد المؤتمرات الصحفية قبل أيام قليلة: "لن نضم لاعبا جديدا، ما لم يغادر أحد اللاعبين الحاليين".ودعم سان جيرمان صفوفه مطلع الموسم الجاري بضم 6 لاعبين جدد، هم نوردي موكيلي، فيتينيا، ريناتو سانشيز، فابيان رويز، كارلوس سولير وهوجو إيكيتيكي.