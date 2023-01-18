مانشستر يونايتد يستعيد نجمه "الغائب"

ووفقا لما نشره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على تويتر، فإن المدير الفني للشياطين الحمر إريك تين هاج وطاقم تدريب مانشستر يونايتد، يشعرون بالارتياح بعدما أحرز نجم الفريق جادون سانشو تقدما إيجابيا في طريق العودة قريبا للفريق.وبدأ سانشو "22 عاما" الموسم بشكل جيد، وسجل 3 أهداف قبل فترة التوقف الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنه لم يشارك مع فريقه منذ تعادله مع تشيلسي (1-1) في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأضاف رومانو: "أولوية تين هاج هي أن يكون سانشو جاهزا مع الفريق وفي حالة جيدة خلال أقرب وقت ممكن".وسبق أن اعترف تين هاج بوجود تراجع ملحوظ في ثقة سانشو بنفسه بعد استبعاده من مباريات المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/ أيلول الماضي.ولم يكن سانشو ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي التي شاركت في نهائيات كأس العالم في قطر.وبعد الغياب عن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم، تم إرسال سانشو إلى هولندا في برنامج تدريبي فردي.