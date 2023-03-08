https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449789-638138928449732869.jpg
الاتحاد الاسباني يغير موعد الكلاسيكو في كأس الملك
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تعديل توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال الاتحاد بيان، انه "تم تقديم موعد المباراة لمدة ساعة واحدة، لتقام في الخامس من نيسان المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا".
كما "تم تقديم مباراة أتلتيك بيلباو وأوساسونا، في إياب نصف النهائي الآخر، لمدة ساعة واحدة أيضا، لتقام في الرابع من نيسان في تمام التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا".
وكان نادي برشلونة فاز على غريمه ريال مدريد في لقاء الذهاب، على ملعب سانتياغو برنابيو، بهدف دون رد.
ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بلقب كأس إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبا، ويأتي بعده أتلتيك بيلباو، بـ23 لقبا، ثم ريال مدريد بـ19 لقبا.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا