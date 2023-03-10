انشيلوتي يتحدث عن دور بنزيما في مدريد.. ماذا عن مبابي؟

وواجه بنزيما انتقادات مؤخرا بسبب قلة أهدافه المحلية، رغم أنه سجل هدفين خلال الانتصار على ليفربول (5-2)، بذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.وسيغيب المهاجم الفرنسي عن الفريق الملكي، أمام إسبانيول غدا السبت في الليجا؛ بسبب إصابة في الكاحل.وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "كان (بنزيما) أحد مفاتيح لعب الفريق في الموسم الماضي، وقدم أداء رائعا، وسجل أكثر من 40 هدفا".وأضاف: "أثر علينا قليلا (مطلع هذا الموسم) لأنه لم يصل لمستواه المعهود.. في النصف الثاني من هذا الموسم كان مهما لنا، ونعتقد أنه سيكون أحد مفاتيح لعبنا حتى نهاية الموسم الجاري، يعاني من كدمة، ويجب عليه أن يتحسن".وفيما يتعلق بعقد بنزيما، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قال أنشيلوتي: "إنه يلعب هنا منذ عدة سنوات، وأنا متأكد للغاية مما سيحدث في العام المقبل، لكني لست ساحرا".وعن احتمالية التعاقد مع كيليان مبابي، بعدما ودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي أمام بايرن ميونخ، رد المدرب الإيطالي: "حسنا، إنه سؤال يمكنكم توجيهه لي في أي وقت، لكني لن أرد عليه أبدا".وأكد أنشيلوتي أن "رودريجو سيلعب كمهاجم صريح أمام إسبانيول".وأوضح: "عليه أن يلعب في أي مكان يحتاجه الفريق، ربما في وقت ما سيتمكن من اللعب كجناح لإظهار مهارته، أو كصانع ألعاب.. لكنه يمكنه المشاركة في مراكز مختلفة".