كاساس يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر روسيا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مدربُ المنتخبِ الوطنيّ "خيسوس كاساس"، اليوم الجمعة، عن قائمةَ اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينةِ سوتشي بداية من 21 من الشهر الحالي، وسيتخلل المعسكر مواجهة منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر نفسه في مدينةِ سانت بطرسبيرغ".وأضاف: "تألفت القائمةُ من (25) لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، علي عدنان، مصطفى ناظم، علي فائز، مناف يونس، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، فرانس ضياء، الآي فاضل، أمجد عطوان، محمد علي عبود، أمير العماري، زيدان إقبال، الكسندر اوراها، أسامة رشيد، كيفن يعقوب، إبراهيم بايش، أحمد فرحان، حسين جبار، حسين علي، أيمن حسين، اسو رستم وعلي الحمادي".