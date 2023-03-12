مونديال الشباب.. هل يواجه العراق "إشكالية" تخص إسرائيل

اكتمل عقد المنتخبات الشبابية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت سن 20 عاماً المقرر انطلاقها في إندونيسيا يوم 20 آيار المقبل.







وهذه هي المرة الأولى التي تحتضن فيها دولة من جنوب شرق آسيا لكأس العالم منذ عام 1997 عندما أقيمت المسابقة في ماليزيا.



ومنتخب أوكرانيا هو حامل لقب البطولة الأخير بعد الفوز في نهائي المسابقة على كوريا الجنوبية على الأراضي البولندية عام 2019.



وهذه النسخة ستشهد تواجد العديد من المنتخبات المميزة، وستشهد حضوراً عربياً أيضاً.



وبجانب منتخب إندونيسيا المستضيف، يتواجد منتخبات البرازيل والإكوادور وكولومبيا وأوروجواي عن قارة أمريكا الجنوبية.



أما من قارة أوروبا، سيشارك منتخب فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وإسرائيل وسلوفاكيا.



ومن قارة أفريقيا، يظهر التواجد العربي الأول عبر منتخب تونس، بجانب منتخب السنغال ومنتخب جامبيا ومنتخب نيجيريا.



ومن أمريكا الشمالية تأهلت جواتيمالا وهندوراس والولايات المتحدة والدومينيكان، كما تأتي جزر فيجي رفقة نيوزيلندا من قارة أوقيانوسيا.



أما آسيا، تأكد تأهل منتخب العراق كثاني العرب، بجانب منتخب أوزباكستان، مع اليابان وكوريا الجنوبية. وكان من المفترض أن تقام بطولة كأس العالم للشباب في إندونيسيا عام 2021، ولكن بسبب اندلاع فيروس كورونا قرر "فيفا" تأجيل المسابقة حتى 2023.وهذه هي المرة الأولى التي تحتضن فيها دولة من جنوب شرق آسيا لكأس العالم منذ عام 1997 عندما أقيمت المسابقة في ماليزيا.ومنتخب أوكرانيا هو حامل لقب البطولة الأخير بعد الفوز في نهائي المسابقة على كوريا الجنوبية على الأراضي البولندية عام 2019.وهذه النسخة ستشهد تواجد العديد من المنتخبات المميزة، وستشهد حضوراً عربياً أيضاً.وبجانب منتخب إندونيسيا المستضيف، يتواجد منتخبات البرازيل والإكوادور وكولومبيا وأوروجواي عن قارة أمريكا الجنوبية.أما من قارة أوروبا، سيشارك منتخب فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وإسرائيل وسلوفاكيا.ومن قارة أفريقيا، يظهر التواجد العربي الأول عبر منتخب تونس، بجانب منتخب السنغال ومنتخب جامبيا ومنتخب نيجيريا.ومن أمريكا الشمالية تأهلت جواتيمالا وهندوراس والولايات المتحدة والدومينيكان، كما تأتي جزر فيجي رفقة نيوزيلندا من قارة أوقيانوسيا.أما آسيا، تأكد تأهل منتخب العراق كثاني العرب، بجانب منتخب أوزباكستان، مع اليابان وكوريا الجنوبية.

ومن المؤكد أن المنتخب العراقي لن يواجه منتخب إسرائيل في حال أوقعته القرعة في ذات المجموعة من مونديال الشباب.

وتنطلق بطولة كأس العالم للشباب 2023 في إندونيسيا يوم 20 أيار المقبل، وستقام المباراة النهائية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم 11 حزيران 2023.



وستقام قرعة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب 2023، ومن المقرر أن تقام هذه القرعة مساء الجمعة 31 آذار 2023 في جاكرتا.



ويشارك في كأس العالم للشباب 2023، 24 منتخباً سيتم توزيعها على 6 مجموعات، ويتأهل عن كل مجموعة مباشرةً إلى ربع النهائي، صاحبا المركز الأول والثاني.



ويُضاف إلى الـ12 فريقاً الأوائل، أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.