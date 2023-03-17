الكشف عن بند "سري" في عقد رونالدو مع النصر

ووقّع كريستيانو عقده مع النصر يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقد البرتغالي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.وبموجب ذلك العقد سيبقى "الدون" لاعباً في صفوف النصر حتى صيف عام 2025، مقابل مبلغ فلكي، لم يتم الإعلان عنه رسمياً من قبل النادي السعودي، لكن تقارير أوروبية أجمعت على أن كريستيانو سيتقاضى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.وأكدت صحيفة sport الإسبانية، أن العقد بين الطرفين يتضمن بنوداً تجبر كريستيانو رونالدو على الالتزام بها نظير الراتب الخيالي الذي يتقاضاه، وهو الأعلى في العالم حالياً.وعليه، سيلتزم أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بحضور الجائزة السعودية الكبرى لسباقات "الفورمولا ون"، والمقررة إقامتها يوم 19 مارس/آذار 2023.وتريد السعودية تحقيق أكبر استفادة اقتصادية وإعلامية من إقامة المنافسات على أراضيها، وترى في كريستيانو واحداً من العوامل الرئيسية لتحقيق ذلك، وفق "سبورت".وأشارت الصحيفة بشكل واضح إلى أن ذلك يأتي ضمن وفاء النجم البرتغالي ببنود العقد، كما فعل سابقاً بوجوده في "نزال الحقيقة" بموسم الدرعية، والذي جمع بين الملاكمين العالميين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري.ولا تُعد هذه المرة هي الأولى التي يحضر فيها "الدون" سباقات "الفورمولا ون"، حيث فعل ذلك مرتين من قبل وذلك عامي 2019 و2021.لكن ذلك سيكون لأول مرة بالنسبة لكريستيانو رونالدو، الذي يحضر فيها السباق العالمي بموجب عقد يُلزمه بذلك.ويُنظر إلى سباقات "الفورمولا ون" على أنها واحدة من أكثر الرياضات إثارة في العالم، لذا يحرص النجوم الكبار من مختلف الألعاب الأخرى، ومن خارج الوسط الرياضي، على حضورها.وكانت تقارير أوروبية عديدة تحدثت عن أن عقد رونالدو مع النصر يتضمن نشاطات أخرى غير لعب كرة القدم، تهدف إلى ترويج الفعاليات الرياضية المقامة على أراضي المملكة العربية السعودية.ومنذ وصوله إلى النصر، شارك كريستيانو رونالدو مع النصر في 7 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة المتصدر، قبل 10 جولات من النهاية.