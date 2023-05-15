سان جيرمان يعرض احد نجومه للبيع مقابل 40 مليون يورو

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن "سان جيرمان سيسمح برحيل الإسباني فابيان رويز، في الصيف المقبل، مقابل 40 مليون يورو".وأشارت إلى أن "صفقة بيع رويز ستسمح لباريس بتحقيق مكاسب رأسمالية أمام قانون اللعب المالي النظيف، خاصة أن سان جيرمان اشترى رويز من نابولي مقابل 23 مليون يورو".وأوضحت الشبكة الفرنسية أن "يوفنتوس من أبرز الأندية الراغبة في الحصول على خدمات رويز، خلال الصيف المقبل".وخاض فابيان رويز 36 مباراة مع سان جيرمان في مختلف البطولات هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.