العراق يحصد 13 وساماً ملوناً في بطولة العرب للفنون القتالية

وقال ممثل الاتحاد الدولي الياباني للكيوكوشينكاي في العراق شيهان علي ناصر، ان المسابقة العربية شهدت مشاركة أكثر من 100 لاعب مثلوا عدة دول عربية بجميع أساليب الفنون القتالية"، مضيفا ان "الحصيلة النهائية للبعثة العراقية كانت الفوز بوسامين ذهبيين و5 ميداليات فضية و6 نحاسية".وتابع أن "المسابقة أقيمت للمرة الأولى في لبنان وتعد من المحطات المهمة لكونها مؤهلة لبطولتي آسيا والعالم المقبلتين".وأشار إلى أن "الوفد العراقي تألف من 13 لاعباً قدموا مستويات مميزة، ونافسوا بقوة من اجل حصد الأوسمة الملونة لينالوا مبتغاهم بحصيلة وفيرة من الميداليات التي أسهمت بتعزيز سمعة رياضتنا خارجيا".ودعا ناصر إلى ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية التي لم تأخذ نصيبها من الدعم المادي، لاسيما فعالية الكيوكوشنكاي يونيون التي شاركت في منافسات العرب على نفقتها الخاصة، بغية مواصلة رحلة التقدم والنجاحات في البطولات الدولية".