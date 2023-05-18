دوري الكرة الممتاز.. اختبار جديد للطلبة أمام الوسط ودهوك بمواجهة الصناعة

في المباراة الأولى يتطلع الطلبة لتصحيح المسار عقب خسارته الأخيرة أمام النفط، وغاب الانتصار عن الأنيق في آخر 3 لقاءات، وبالتالي فانه يأمل أن تكون مواجهة اليوم الفرصة المثالية للنهوض من الكبوة واستعادة نغمة الفوز.بدوره يسعى نفط الوسط لكسر حاجز التعادلات والتفوق على منافسه، أملاً بالابتعاد عن صراع الهبوط للدرجة الأدنى.ويتواجد الأنيق في المرتبة الخامسة برصيد (44 نقطة)، بينما يحتل عندليب الفرات المركز الخامس عشر وله (33 نقطة).وفي لقاء ثانٍ يعول دهوك على عاملي الأرض والجمهور لحصد نتيجة جيدة والمضي قدماً نحو بلوغ المربع الذهبي لدورينا.وتعادل صقور الجبال في المواجهة السابقة أمام الكرخ سلباً، رافعاً رصيده إلى النقطة (41).من جانبه يبحث الصناعة عن انتصاره الثالث توالياً بغية التمسك بحظوظه في البقاء ضمن مصاف الدرجة الممتازة، ونجح الفريق في الفوز على نفط ميسان والحدود، ولذلك فانه يستند على الحافز المعنوي لتحقيق هدفه المنشود.ويقف الصناعة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد (23 نقطة).وفي سياق متصل تستكمل غداً الجمعة لقاءات الجولة الـ29 حينما يلعب الديوانية أمام نفط البصرة، ويلتقي الزوراء نظيره أربيل سعياً منه للفوز ومصالحة أنصاره بعد سلسلة من التعادلات، بينما يشد الحدود الرحال لملاقاة زاخو.