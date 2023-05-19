تشافي: فوز السيتي على الريال أسعد جماهير برشلونة

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "فوز مان سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد؟ لا بد أن الأمر كان ممتعًا بالنسبة لمشجعي برشلونة، لكن كمحترفين، نعطي أهمية كبيرة للدوري الإسباني".وأضاف: "القيمة ليست أن يخسر ريال مدريد، القيمة هي رؤيتنا لفرحة المشجعين".ورفض تشافي مقولة أحد الإعلاميين بأن هناك "حمامًا ساخنًا من السيتي ضد ريال مدريد، قائلا: "لا أحب استخدام كلمة حمام في كرة القدم، لا أحبها لأنها مهينة وليست بناءة، تماماً مثل كلمة الفشل لا أحبها.. السيتي كان متفوقًا خاصة في الشوط الأول، كان متفوقًا واستغل ذلك.مانشستر سيتي الآن أفضل فريق في العالم".وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم "2022-2023" وذلك قبل نهاية "لا ليغا" بـ4 جولات.وعن مصيره مع برشلونة قال تشافي: "هذا الأمر لا يمثل مشكلة، إنها ليست الأولوية ولن أكون مشكلة بالنسبة لبرشلونة".وأضاف: "لقد قرأت تناقضات كثيرة، في النهاية لن أتسبب في أي مشكلة لبرشلونة فيما يخص هذه المسألة".واختتم: "سأبقى لبقية حياتي ولكن هذا يتعلق بالنتائج والأداء، ولكني أرى أننا قضينا موسمًا رائعا".ومُني ريال مدريد بهزيمة مُذلة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأربعة أهداف نظيفة، ليتأهل مع الفريق الإنجليزي إلى النهائي من المسابقة القارية.