ألبا يقرر الرحيل عن برشلونة بعد 11 موسماً وتقارير اسبانية تكشف التفاصيل

ووفقًا لما أوردته يوميّة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في تقرير لها، فإن ألبا لن يستمر في برشلونة الموسم المقبل، رغم أن الظهير الأيسر لديه عقد مع البلوغرانا يمتد إلى 30 يونيو/ حزيران 2024.وقالت الصحيفة إن جوردي ألبا سيعلن قراره بشكل رسمي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء أمام وسائل الإعلام، حيث قرر وضع حد لمسيرته في النادي الكتالوني بعد 11 موسمًا ناجحًا في البلوغرانا.وبحسب الصحفي الاسباني الموثوق جيرارد روميرو، فإن "ألبا سامح برشلونة على 50% من راتبه المؤجل"، مشيرا الى ان "خروج البا غير متعلق بعودة الأسطورة ميسي". كما بين ان "البا وبوسكيتس ليسوا الوحيدين الذين سيغادون برشلونة هذا الموسم".الى ذلك، أكد خبير سوق الانتقالات الاسباني ‏فابريزيو رومانو، رحيل البا عن برشلونة نهاية الموسم الحالي.وبدوره قال الصحفي لـــويــس كـاراســكــو، ان "رحيل بوسكيتس وألبا لا علاقة له بعودة ميسي. صحيح أن رحيلهما سيجعل اليوم الأول لميسي في غرفة الملابس صعبًا، لكن نمط حياته مختلف".وتشير تقارير اسبانية، ان "ألبا اتخاذ قراره قبل أمس، وغرفة الملابس لم تكن تعلم شيئًا عن مغادرته".ويحظى اللاعب الذي انضم لبرشلونة قبل 11 عامًّا، بواحد من أعلى الرواتب في الفريق الأول للنادي، وكان من المنتظر أن يرتفع بشكل كبير في الموسم المقبل بسبب المستحقات التي تأجل حصوله عليها بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.وخاض ألبا 29 مباراة هذا الموسم مع برشلونة في جميع المسابقات، اكتفى فيها بـ1.840 دقيقة لعب، وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم 6 تمريرات حاسمة، وحصل على خمس بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة واحدة.