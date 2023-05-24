بعد رحيله رسميا عن برشلونة.. ميسي يودع ألبا برسالة مؤثرة

وأعلن نادي برشلونة رحيل المدافع جوردي ألبا عن الفريق بنهاية الموسم بعد 11 عاما قضاها في صفوف النادي. وألبا ثالث لاعب ينهي مسيرته الطويلة مع النادي هذا الموسم بعد سيرجيو بوسكيتس الذي يستعد لحزم حقائبه، وجيرار بيكيه الذي أعلن اعتزاله في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" رسالة وداع إلى جوردي ألبا قال فيها: "لقد كنت أكثر من مجرد زميل في الفريق، وشريك حقيقي على أرض الملعب.. كم هو جميل أن تكون قادرًا أيضًا على الاستمتاع بمدى توافقنا على المستوى الشخصي".وأضاف: "أنت تعلم أنني أتمنى لك دائمًا الأفضل ولعائلتك أيضًا، أتمنى أن تستمر مرحلتك الجديدة في تحقيق الكثير من النجاح والسعادة.. شكرًا على كل شيء يا جوردي".وخاض لاعب إسبانيا الدولي البالغ عمره 34 عاما أكثر من 450 مباراة لصالح برشلونة، وفاز معه بدوري الأبطال في 2015، والدوري الإسباني ست مرات، وكأس ملك إسبانيا خمس مرات، وكأس السوبر الإسبانية أربع مرات، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.وترقى ألبا في أكاديمية برشلونة للناشئين لكنه رحل عن الفريق إلى بلنسية حيث خطف الأنظار قبل أن يعود لبرشلونة في 2012.ولعب ألبا 458 مباراة رسمية مع برشلونة في جميع المسابقات خلال مواسمه الـ11، وسجل خلالها 27 هدفًا، وتوج بـ17 لقبًا.وشارك ألبا في 23 مباراة بالدوري هذا الموسم ليساعد برشلونة في حسم لقب الدوري للمرة 27 هذا الشهر، لكن غالبية مشاركاته كانت كبديل، إذ يعتمد المدرب تشابي هرنانديز على أليخاندرو بالدي البالغ عمره 19 عاما.ولم يكشف ألبا عن الخطوة المقبلة في مسيرته، لكن وسائل إعلام ربطته بالانتقال إلى الهلال السعودي.وألبا هو قائد منتخب إسبانيا وشارك في 91 مباراة دولية، وكان جزءا من التشكيلة التي فازت ببطولة أوروبا 2012.