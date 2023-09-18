استقبال الابطال لرونالدو في طهران (فيديو)

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
كأنه رئيس ايران .. الأسطورة كرستيانو رونالدو مع شعب ايران في منظر مذهل 💛😨
pic.twitter.com/QiUTqTTtMt
— عمرو (@bt3) September 18, 2023
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
كأنه رئيس ايران .. الأسطورة كرستيانو رونالدو مع شعب ايران في منظر مذهل 💛😨
pic.twitter.com/QiUTqTTtMt
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
الأسطورة كريستيانو رونالدو یدخل الی فندق إقامة فریق #النصر وسط استقبال کبیر في طهران 🤯🤯🤯
pic.twitter.com/iQGKwO29IM
— سهم (@1SMi_) September 18, 2023
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
الأسطورة كريستيانو رونالدو یدخل الی فندق إقامة فریق #النصر وسط استقبال کبیر في طهران 🤯🤯🤯
pic.twitter.com/iQGKwO29IM
🚨🚨🚨🚨🚨🚨
توافد جماهير محبه لكريستيانو رونالدو في ايران امام الفندق الذي تتواجد به بعثة نادي #النصر
🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/WS9Yjhjb28
— سهم (@1SMi_) September 18, 2023
🚨🚨🚨🚨🚨🚨
توافد جماهير محبه لكريستيانو رونالدو في ايران امام الفندق الذي تتواجد به بعثة نادي #النصر
🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/WS9Yjhjb28