استقبال الابطال لرونالدو في طهران (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا، وصلت بعثة نادي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران.



وتقام المواجهة مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



كأنه رئيس ايران .. الأسطورة كرستيانو رونالدو مع شعب ايران في منظر مذهل 💛😨

pic.twitter.com/QiUTqTTtMt — عمرو (@bt3) September 18, 2023



وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال في طهران.



وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال في طهران. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

الأسطورة كريستيانو رونالدو یدخل الی فندق إقامة فریق #النصر وسط استقبال کبیر في طهران 🤯🤯🤯

pic.twitter.com/iQGKwO29IM — سهم (@1SMi_) September 18, 2023 واحتشدت جماهير إيرانية غفيرة وهي ترتدي قميص النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي وفندق إقامة النادي في طهران وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم البرتغالي. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨



توافد جماهير محبه لكريستيانو رونالدو في ايران امام الفندق الذي تتواجد به بعثة نادي #النصر



🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/WS9Yjhjb28 — سهم (@1SMi_) September 18, 2023



كما تزينت شوارع طهران بلوحات ترحيبية بنجوم النصر، وكتب على إحدى اللافتات "أهلا وسهلا" بثلاث لغات (الإنجليزية، والعربية، والفارسية). كما تزينت شوارع طهران بلوحات ترحيبية بنجوم النصر، وكتب على إحدى اللافتات "أهلا وسهلا" بثلاث لغات (الإنجليزية، والعربية، والفارسية).

