أكثر من إصابة.. برشلونة يكشف عن التشخيص النهائي لنجمه "جافي"

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح الإثنين لجافي أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي.. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيصدر تحديث طبي جديد".؟من جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "من المتوقع أن يغيب جافي، بناء على التشخيص الجديد، لمدة 7 أشهر على الأقل، وقد تصل الفترة إلى 9 أشهر".وفاز الماتادور على جورجيا (3-1)، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، وكان قد ضمن تأهله ليورو قبل هذه الجولة، وتوقف رصيد جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.