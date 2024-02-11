رئيس سباهان الإيراني يوجه رسالة للهلال السعودي

ويحل الهلال ضيفًا على سباهان في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية يوم الخميس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في الرياض يوم 22 شباط الجاري.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق إقامة مباراة الذهاب على ملعب "نقش جهان" بمدينة أصفهان، الذي تسبب في أزمة بمباراة الفريق الإيراني واتحاد جدة.وكانت مباراة سباهان واتحاد جدة في الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الجارية، أُلغيت، بسبب اعتراض الفريق السعودي على تمثال لإحدى الشخصيات السياسية.ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحقًا الاتحاد نقاط المباراة الثلاث، بينما وقع عقوبات تأديبية على سباهان.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسباهان، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد "تم حل الأزمة الخاصة بالملعب، وتنفيذ ما طلبه الاتحاد الآسيوي بإزالة التمثال الذي تسبب في أزمة، وبالتالي حصلنا على إذن رسمي بخوض المباراة على نقش جهان".وعن المباراة، علق مسؤول سباهان "المواجهة المنتظرة صعبة جدا. سنواجه أحد أعظم أندية آسيا، ونعلم جيدًا قوته، حتى في غياب نيمار لم يتأثر الفريق أبدًا".وأضاف "لكننا أيضًا نملك فريقًا جيدًا، ونطمح للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة مدفوعين بطموحنا الكبير".