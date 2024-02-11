بسداسية.. ارسنال يقسو على وست هام في البريميرليج

سجل أهداف اللقاء كلًا من: "ساكا.. هدفين، ساليبا.. هدف، غابرييل.. هدف، تروسارد.. هدف، ديكلان رايس.. هدف".واستعاد آرسنال بهذا الفوز المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق الأهدف وراء مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، ونقطتين وراء المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد وست هام عند 36 في المركز الثامن.