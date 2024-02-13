نصف نهائي غرب آسيا اليوم.. الكهرباء يصطدم بالعهد اللبناني

ونجح البرتقالي في بلوغ الدور الحالي بعد الفوز بصدارة المجموعة الثانية برصيد (13 نقاط)، بينما جاء الوحدات الأردني وصيفاً بـ(10 نقاط)، والكويت الكويتي ثالثا بـ(7 نقاط)، في حين تذيَّل أهلي حلب السوري اللائحة بنقطتين.وستكون كتيبة لؤي صلاح على موعد جديد مع التألق، بعد مباريات سابقة قدم فيها الكهرباء مستويات جيدة، ونال عن جدارة واستحقاق البطاقة الأولى، على الرغم من أن الترشيحات كانت تصبُّ في مصلحة الوحدات والكويت وأهلي حلب.وتعدُّ مباراة اليوم مختلفة تماماً عن التحديات السابقة التي خاضها ممثل كرتنا، لكونها ستلعب في مرحلة خروج المغلوب، إضافة إلى أنها ستقام أمام أحد أبرز الأندية المرشحة لإحراز اللقب.عن حظوظ فريقه وجاهزيته للقاء اليوم ذكر مدرب الكهرباء لؤي صلاح في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم أمس، أن المباراة لن تكون سهلة بحكم قدرات فريق العهد الذي يمتلك عناصر جيدة، إلا أنه في المقابل أشاد بقدرات لاعبيه وراهن عليهم كثيراً للدفاع عن سمعة الكرة العراقية، عبر تقديم مباراة جيدة تُسهم في تحقيق الفوز.وأضاف صلاح أن البرتقالي استحق الوصول للمرحلة الحالية بعد رحلة مميزة تكللت بالنجاح، استطاع خلالها اجتياز المجموعة الحديدية في الدور الأول، على أمل أن تتواصل مسيرة الفريق نحو بلوغ النهائي.من جانبه وصل العهد اللبناني إلى الدور نصف النهائي بصفته أفضل وصيف في المجموعات الثلاث، مستفيداً من شطب نتائج الفريق الفلسطيني جبل المكبر.